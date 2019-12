Demonstracje w obronie sędziów. Tłum przed Ministerstwem Sprawiedliwości

„Robimy to dla wszystkich – solidarnie z sędziami!” – pod tym hasłem zorganizowana została w niedzielne popołudnie demonstracja przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie. „Robimy to dla wszystkich. Organizujemy to wydarzenie, aby wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje obecnie w naszym kraju. Robimy to dla wszystkich Polaków, niezależnie od wieku, wyznania, miejsca zamieszkania czy poglądów politycznych” – apelował szef stowarzyszenia Iustitia Krystian Markiewicz.

W demonstracji przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie są między innymi były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, szef Iustitii Krystian Markiewicz czy zawieszony sędzia z Olsztyna Paweł Juszczyszyn. Początkowo tłum odśpiewał hymn państwowy.

Markiewicz w rozmowie z TVN24 stwierdził, że „ta władza robi wszystko, żeby zniszczyć praworządność i niezależność sądów” . – Chcemy pokazać, że żadnego sędziego nie pozostawimy bez pomocy – podkreślił. – Nie przestraszymy się słów premiera Mateusza Morawieckiego. (...) Żądamy natychmiastowego przywrócenia sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna – mówił później już w kierunku tłumu Markiewicz.

Na scenie pojawił się później sam Paweł Juszczyn. – Władze przychodzą i odchodzą, dlatego warto być przyzwoitym. (...) Nie wolno nam się bać. Mamy siłę, nawet nie wiecie, jak dużą. Trzymajmy się razem – mówił.

Czytaj także:

Prezydent Brazylii kontra Leonardo DiCaprio. Aktor wydał oświadczenie