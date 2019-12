Demonstracja we Wrocławiu. Frasyniuk: Jeb*** pisiora i się nie bać

„Robimy to dla wszystkich – solidarnie z sędziami!” – pod tym hasłem zorganizowana stowarzyszenie Wrocław dla Demokracji zorganizowało pikietę przed sądem we Wrocławiu. Wieczorem do zebranych przemówił Władysław Frasyniuk. Na początku podziękował wszystkim sędziom „za odwagę cywilną” . – Przychodzimy tu i będziemy przychodzić, żeby walczyć o wolność. Nie oddamy wolności. To jest jedyna wartość, za którą warto oddać życie. Wolny obywatel powinien zaczynać każdy dzień od dekalogu: „Wolność, równość, demokracja” i wszędzie się o to upominać – w domu, pracy, autobusie. Nie ma wolnego państwa bez demokracji. Nie ma naszej wolności bez państwa prawa. A my nie możemy być dłużej grzecznymi obywatelami – mówił. Później krzyknął: „Jeb*** pisiora i się nie bać” , a tłum powtórzył te słowa.

Frasyniuk tłumaczył później, że „boi się poprawności” . – Poprawność jest potrzebna w parlamencie. Ale my mamy prawo do ostrego języka. Oni plują nam w twarz – stwierdził.

