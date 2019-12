Nazwisko ministra sportu już w tym tygodniu. Dworczyk uchylił rąbka tajemnicy

– W tym tygodniu zostanie powołana nowa minister sportu – poinformował Michał Dworczyk w „Sygnałach dnia” w radiowej Jedynce. Chociaż nazwisko osoby, która obejmie wspomniany urząd wciąż owiane jest tajemnicą, szef kancelarii premiera ujawnił kilka szczegółów. – Będzie to kobieta, utytułowany sportowiec – przekazał Michał Dworczyk.

Jak informuje Polskie Radio, dotychczas wymienianymi kandydatkami na stanowisko ministra sportu były tyczkarka Monika Pyrek, prezes Polskiego Związku Biathlonu Dagmara Gerasimuk oraz doradca prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Paulina Malinowska-Kowalczyk. Na giełdzie nazwisk, pojawiało się również nazwisko Otylii Jędrzejczak.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego

W piątek 15 listopada zaprzysiężony został nowy rząd Mateusza Morawieckiego. – Służba Rzeczypospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do Ojczyzny to wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie RP – mówił premier.

Pełna lista nowych ministrów:

Mateusz Morawiecki - Minister Sportu



Michał Woś, Minister, członek Rady Ministrów



Konrad Szymański - Minister, członek RM ds. europejskich



Łukasz Schreiber - Minister, członek RM



Michał Dworczyk - Szef KPRM



Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP



Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji



Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia



Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej



Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



Michał Kurtyka - Minister Klimatu



Tadeusz Kościński - Minister Finansów



Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji



Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej



Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej



Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju



Jacek Czaputowicz - Minister Spraw Zagranicznych



Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej



Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury



Jacek Sasin - Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych



Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego



Piotr Gliński - Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Mateusz Morawiecki - Prezes Rady MinistrówCzytaj także:

