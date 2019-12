Kto zostanie następcą Mariana Banasia? Schreiber: Myślę, że mamy kandydatury dobre

W piątek 29 listopada rano Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadomienie jest wynikiem kontroli oświadczeń majątkowych Banasia prowadzonej przez Biuro. Do zawiadomienia dołączono protokół kontroli.

– Pani mówi, że sytuacja jest żenująca. Ja mówię, że sytuacja jest trudna i bardzo przykra. Wyszły na jaw informacje, teraz mamy już złożone zawiadomienie przez CBA do prokuratury (...) – stwierdził Łukasz Schreiber na antenie Radia Zet w rozmowie z Beatą Lubecką. – Myślę, że przede wszystkim w tym postępowaniu zawiódł pan prezes Marian Banaś. Natomiast tym się różnimy od naszych poprzedników, że chcemy próbować jakoś tę sytuację rozwiązać i że czujemy się za to odpowiedzialni – wyjaśnił.

Emilewicz: Czas wreszcie zakończyć ten serial

Sprawę Mariana Banasia komentowała również Jadwiga Emilewicz. – Ciągle mam nadzieję na zdrowy rozsądek i takie państwowe poczucie pana prezesa, że w tej sytuacji on oczywiście powinien wyjaśnić i rozumiem, że może ma prawo dochodzić tego, czy zarzuty które są mu stawiane są zasadne czy nie, ale nie musi tego robić będąc jednocześnie prezesem Najwyższej Izby Kontroli, organu konstytucyjnego. Wydaje mi się, że to nie służy ani jemu, ani konstytucyjnemu organowi. Czas wreszcie zakończyć ten serial – powiedziała Jadwiga Emilewicz w programie „Poranna rozmowa Gazeta.pl". – To nie jest tajemnicą, jesteśmy z Krakowa i ja i pan prezes Banaś. Znaliśmy się z okresu jeszcze przed politycznego i ja naprawdę wierzę w jego poczucie odpowiedzialności – dodała w dalszej części programu.

