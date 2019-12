Marek Sawicki o roli Donalda Tuska. „Nie szukamy patronów w postaci ojców chrzestnych”

W poniedziałek 2 grudnia Donald Tusk pojawił się w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN24 po raz pierwszy po wygaśnięciu jego kadencji na czele Rady Europejskiej i rozpoczęciu szefowania Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Mówił o PiS, opozycji i o tym, co „ograniczyło do minimum” jego powrót do polskiej polityki.

Według Donalda Tuska „wybory do Senatu pokazały, że jesteśmy być może w przełomowym momencie”. Dodał jednak, że niezależnie od tego – jego zdaniem – „przez najbliższe ponad trzy lata rządzić będzie ekipa, która narobiła Polsce bardzo dużo szkody”. – Trzeba naprawić, wybudować na nowo taką siłę polityczną, która będzie w stanie nie tylko pokonać PiS, ale rzeczywiście przedstawić ofertę jednak atrakcyjniejszą niż do tej pory – ocenił. – Trzeba zacząć od bardzo praktycznych, powiedziałbym politycznie prostych, intelektualnie prostych kroków. Pierwszym, takim oczywistym krokiem jest próba zbudowania syntezy, trwałego porozumienia, tak jak to ma miejsce w kilku krajach w Europie, między Platformą, a Polskim Stronnictwem Ludowym – dodał później Tusk.

Marek Sawicki: Czy jest nam potrzebny patron?

Marek Sawicki był gościem programu „Kwadrans polityczny” na antenie TVP. Polityk mówił o zaangażowaniu Donalda Tuska w polityką krajową. – Donald Tusk nie jest jeszcze politykiem leciwym (…), więc można powiedzieć, że w światowej polityce to jest pokolenie średnie. W polskiej polityce mamy do czynienia od kilku dziesięcioleci z ofensywą młodych. Kiedy Tusk zaczął budować Platformę Obywatelską, to był człowiekiem młodym. Waldemar Pawlak i Jarosław Kalinowski, jak budowali nowe PSL to byli trzydziestolatkowie. Dzisiaj Kosiniak-Kamysz jest przedstawicielem tego pokolenia 30-latków, którzy budują Koalicję Polską – analizował Sawicki. – Czy jest nam potrzebny patron? Nam jest potrzebna szeroka współpraca, jesteśmy otwarci. Nie szukamy patronów w postaci ojców chrzestnych, bo to jest kompletnie do niczego niepotrzebne – dodał polityk w „Kwadransie politycznym” TVP.

