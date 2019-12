Tomasz Grodzki powołał nowego szefa Kancelarii Senatu

„Marszałek Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich powołał Pana Piotra Świąteckiego na stanowisko Szefa Kancelarii Senatu” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na Twitterze.

We wtorek 3 grudnia Senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Świąteckiego. On sam podziękował za zaufanie i powiedział, że traktuje to, jak wielki kredyt zaufania.

Piotr Świątecki jest pracownikiem Kancelarii Senatu z ponad 20-letnim stażem. Kieruje Biurem Spraw Senatorskich.

Czytaj także:

Rada Ministrów „zaniepokojona” postępowaniem sędziów. „Sądy muszą być niezawisłe, uczciwe, bezstronne”