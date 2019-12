Impeachment Donalda Trumpa. Jest 300-stronicowy raport. Co zarzucono prezydentowi USA?

zaPrawie 300-stronicowy dokument informuje o wnioskach ze śledztwa w sprawie ewentualnego impeachmentu Donalda Trumpa. Jeszcze przed publikacją raportu prezydent Stanów Zjednoczonych zaatakował śledztwo prowadzone przez Demokratów, nazywając go „bardzo niepatriotycznym” . Już po publikacji, Stephanie Grisham, sekretarz prasowa Białego Domu stwierdziła, że Demokraci „nie zdołali przedstawić żadnych dowodów na wykroczenia” i że raport „odzwierciedla jedynie ich frustracje” .

Czego dowiadujemy się z raportu?

Raport przygotowany został na podstawie zeznań, jakie od dwóch miesięcy składali dyplomaci i inni urzędnicy administracji USA. Już na wstępie czytamy, że dochodzenie w sprawie wykazało „nadużycie władzy przez Trumpa” i „zabieganie o zagraniczną pomoc w wyborach prezydenckich w 2020 roku” . „Plan prezydenta obalił amerykańską politykę zagraniczną wobec Ukrainy i podważył nasze bezpieczeństwo narodowe na korzyść dwóch politycznie motywowanych dochodzeń, które mogłyby pomóc w jego kampanii prezydenckiej przed wyborami” – czytamy. „Prezydent zażądał, aby nowowybrany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński, ogłosił publicznie dochodzenie dotyczące politycznego rywala, którego najwyraźniej bał się najbardziej, byłego wiceprezydenta Joe Bidena, oraz dyskredytowanej teorii, że to Ukraina, a nie Rosja, ingerowała w wybory prezydenckie w 2016 roku. Aby zmusić ukraińskiego prezydenta do wzięcia w tym udziału, Trump uzależnił od tego (...) pożądaną wizytę Zełeńskiego w Białym Domu i pomoc wojskową USA, której Ukraina potrzebowała do walki z rosyjskim przeciwnikiem” – piszą twórcy raportu.

„W trakcie rozmowy telefonicznej z 25 lipca 2019 r. prezydent Zełeński wyraził wdzięczność za pomoc wojskową USA. Prezydent Trump natychmiast poprosił go o »wyświadczenie nam przysługi« i otwarcie naciskał na Ukrainę, by zbadała byłego wiceprezydenta Bidena i teorię spiskową z 2016 roku. Z kolei prezydent Zełeński zapewnił prezydenta Trumpa, że ​​będzie kontynuował śledztwo, i ponownie wyraził zainteresowanie spotkaniem w Białym Domu” – czytamy.

Zarzuty opracowane w raporcie muszą teraz zostać przyjęte przez komisję sprawiedliwości zwykłą większością głosów. Trafią one wówczas pod głosowanie całej Izby Reprezentantów. Być może dojdzie do tego jeszcze przez Bożym Narodzeniem.

