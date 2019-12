„Po prostu czekam”. Incydent na spotkaniu z Trumpem, królowa przywołuje księżniczkę Annę

Przywódcy państw należących do NATO pojawili się w Londynie, gdzie zorganizowano szczyt zwołany z okazji 70. rocznicy powstania organizacji. Jednym z punktów programu była wizyta w Pałacu Buckingham, gdzie oficjeli przyjęła królowa Elżbieta II. Podczas wydarzenia miał miejsce nietypowy incydent, co odnotował The Guardian.

Na trwającym niespełna minutę nagraniu widać królową Elżbietę II, która w towarzystwie m.in. księcia Karola wita Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię. W pewnej chwili, gdy politycy wymienili kilka zdań, królowa wykonuje gest, którym wydaje się, że przywołuje do siebie stojącą w oddali księżniczkę Annę. Ta rozkłada ręce i szeroko się uśmiecha. – Po prostu czekam – odpowiedziała księżniczka.

Jak prezentowała się Melania Trump?

Uwagę mediów oprócz merytorycznych aspektów spotkania, przykuła stylizacja Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych. Melania Trump na spotkanie z królową wybrała stylizację w odważnych kolorach. Miała na sobie płaszcz przypominający pelerynę w żółtym kolorze. Długość kreacji była dostosowana do wydarzenia - płaszcz sięgał do połowy łydki. Spod żółtej kreacji Melanii Trump wystawały fuksjowe rękawy. Stylizację uzupełniały buty w tej samej barwie. Jak zwykle Melania Trump błyszczała u boku męża w nienagannym makijażu i precyzyjnie ułożonej fryzurze.

Galeria:

Żółta peleryna i fuksjowe elementy. Tak Melania Trump wyglądała na spotkaniu z Elżbietą IICzytaj także:

Świąteczna choinka dotarła do Białego Domu. Odebrała ją Melania Trump