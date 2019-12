Szef PSL: Myślę, że Polacy złożyliby się na pensję dla Piotrowicza, byleby nie zasiadał w TK

W rozmowie z TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o wyroku TSUE w sprawie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości i jego konsekwencjach. Polityk zaproponował, aby zorganizować spotkanie w gronie prawniczych autorytetów. – Ja bym dzisiaj zaproponował coś, co powinien tak naprawdę zaproponować prezydent. Spotkanie byłych prezesów SN, spotkanie byłych prezesów TK i Rzeczników Praw Obywatelskich, w znalezieniu wyjścia z tej sytuacji. Trzeba zaproponować najszybciej jak to możliwe rozwiązanie ws. KRS, w sprawie Izby Dyscyplinarnej – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz dodając, że „jesteśmy w ogromnym kryzysie państwa prawnego”.

Lider Ludowców poruszył także kwestię przyjęcia przez prezydenta Andrzeja Dudę ślubowania m.in. od Stanisława Piotrowicz i Krystyny Pawłowicz, których Sejm wybrał na nowych sędziów TK. – To jest smutny dzień. Smutny dzień dla tych, którzy są za demokratycznym państwem prawa. Ale pan prezydent Duda i jego obóz polityczny, którzy z taką radością, niezłomnością mówią o dekomunizacji, dzisiaj nie chcieli się pochwalić. Dobrze, że jest grudzień i ciemno się robi dużo wcześniej, to już pod osłoną nocy, po południu mógł pan prezydent przyjąć te nominacje bez błysków fleszy – ocenił szef PSL.

– Dla dobra państwa myślę, że Polacy by się złożyli na pensję dla pana Piotrowicza i zrobiliby to ochoczo, byleby nie zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym. Dalibyśmy mu jakieś tam miejsce, żeby nie pełnił roli, do której, moim zdaniem, nie ma zupełnie przygotowania – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydent przyjął ślubowanie

W czwartek 5 grudnia Andrzej Duda przyjął ślubowanie od nowo wybranych sędziów, o czym poinformowała na Twitterze Polska Agencja Prasowa. Krótki - zaledwie jednozdaniowy - komunikat pojawił się również na stronie Trybunały Konstytucyjnego. Media nie zostały zaproszone na uroczystość przyjęcia ślubowania. Kancelaria Prezydenta na razie nie wydała żadnego komunikatu.

