Sztab konkurenta uderza w Donalda Trumpa. W spocie pojawia się Agata Duda

Klip zaczyna się od niedawnego skandaliku ze szczytu NATO, kiedy to Justin Trudeau, Emmanuel Macron i Boris Johnson zostali przyłapani na dworowaniu z przydługich wystąpień Donalda Trumpa. Później pojawiają się kolejne sceny mające potwierdzać tezę Joe Bidena: „Świat śmieje się z prezydenta Trumpa” .

Powitanie w Warszawie

Jedna ze scen została zarejestrowana w Polsce. Chodzi o sytuację z powitania z udziałem Agaty Dudy. Po wizycie amerykańskiej pary prezydenckiej w 2017 roku w Warszawie media obiegło krótkie nagranie, które sugerowało, ze polska Pierwsza Dama zignorowała Donalda Trumpa, podając dłoń na przywitanie tylko jego małżonce. W rzeczywistości żona prezydenta powitała obydwoje gości, co sprostowali na bieżąco zarówno Andrzej Duda, jak i Donald Trump.

W całym zamieszaniu chodzi o zdarzenie, które zarejestrowały kamery jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych na placu Krasińskich. Najpierw dłonie podali sobie przywódcy Polski i USA, po czym Donald Trump wyciągnął rękę do Agaty Dudy. Polska Pierwsza Dama postanowiła jednak zgodnie z etykietą przywitać się najpierw z kobietą – Melanią Trump, która towarzyszyła mężowi. Przez moment widać było zaskoczoną minę przywódcy, którego minęła żona Andrzeja Dudy. W większości przekazów opierano się na krótkim nagraniu, na podstawie którego część komentujących wyciągała zbyt daleko idący wniosek, że Agata Duda wcale nie podała ręki przywódcy Stanów Zjednoczonych. Na dłuższym filmiku, gdzie widać całą sytuację, można jednak zobaczyć, że po powitaniu z Melanią Trump, żona polskiego prezydenta uścisnęła też dłoń Donalda Trumpa.

Warto zaznaczyć, że sytuacja jest dyskusyjna i ciężko kogokolwiek winić za zaistniałą niezręczność. Etykieta nakazuje bowiem, by to kobieta pierwsza wyciągnęła z rękę. Z drugiej jednak strony – osoba starsza, niezależnie od płci, inicjuje uścisk dłoni. Podobnie jak osoba zajmująca ważniejsze stanowisko. Pewnym usprawiedliwieniem dla Donalda Trumpa, którego zachowanie mogło zostać uznane za niezręczne, lub wręcz niegrzeczne, może być fakt, iż w świecie wielkiego biznesu obowiązuje najczęściej jedna zasada dotycząca uścisku dłoni: Kto pierwszy, ten lepszy. A właśnie z biznesu 45. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki trafił do polityki.

