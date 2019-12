Koszulka „Konstytucja” na pomniku Kaczyńskiego. Działacz KOD dostanie zadośćuczynienie

Stanisław Dembowski 2 sierpnia 2018 roku wraz z kolegą zawiesił na miejscowym pomniku Lecha i Marii Kaczyńskich koszulkę z napisem „Konstytucja” . Policjanci zatrzymali go w jego domu tego samego dnia i przewieźli do komendy powiatowej, gdzie Dembowski odmówił składania wyjaśnień i zadeklarował, że zrobi to przed sądem.

Prokurator badający sprawę postanowił ją umorzyć, a sąd w Bielsku Białej w czwartek 5.12 przyznał Dembowskiemu zadośćuczynienie w związku z działaniami policji.

