Donald Tusk opublikował zabawne nagranie z psem. „Zna się na ludziach”

Ostatnie miesiące są dla Donalda Tuska bardzo intensywne. Po wygaśnięciu kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej, został szefem Europejskiej Partii Ludowej (EPP). W międzyczasie pojawiało się mnóstwo spekulacji dotyczących politycznej przyszłości byłego premiera polskiego rządu w rodzimym kraju. Donald Tusk uciął wszelkie domysły, gdy ogłosił, że nie wystartuje w wyborach prezydenckich.

„Zna się na ludziach”

Donald Tusk to polityk, który jest aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie publikuje zdjęcia z oficjalnych wydarzeń, na których występuje w roli polityka, ale także zamieszcza fotografie odsłaniające w pewnym stopniu kulisy życia prywatnego. Ostatnio polityk opublikował kilkusekundowe nagranie, na którym widać, w jaki sposób bawi się z psem. Donald Tusk nie zamieścił opisu do zdjęcia, więc pozostają jedynie domysły, że jest to pupil córki polityka. Pies jest łudząco podobny do tego, którego zdjęcia od czasu do czasu publikuje Katarzyna Tusk.

Internauci byli zachwyceni. „Szczęśliwy Pan, szczęśliwego psa”, „Sama słodycz” – komentowali. „ Ja też tak mam! Muszę tak przytulać i tak drapać! Brawo”, „Zna się na ludziach” – dodawali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

