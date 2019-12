OMZRiK wnioskuje do TK o pociągnięcie do odpowiedzialności Krystyny Pawłowicz

Autorami wniosku do TK jest Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Jest to ciąg dalszy próby postawienia Krystyny Pawłowicz przed sądem, zapoczątkowanej aktem oskarżenia złożonym przed sądem w Krakowie. Jego autorami byli m.in. członkowie zarządu OMZRiK – Konrad Dulkowski i Rafał Gaweł.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie OMZRiK, „przedmiotem oskarżenia jest wielokrotne znieważanie lesbijek i gejów na antenie Radia Maryja”. W oskarżeniu wymienia się kilka przykładów wypowiedzi byłej posłanki PiS. Przyjęta do Trybunału Konstytucyjnego Pawłowicz o gejach i lesbijkach mówiła m.in., że są to „osoby zaburzone seksualnie, chorzy, które powinny się leczyć”. Więcej przykładów jej wypowiedzi zamieszczono w piśmie przesłanym do TK i wpisie zamieszczonym na Facebooku.

