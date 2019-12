Tusk: Nie można być chrześcijańskim demokratą i wspierać bezrefleksyjnie rządów Kaczyńskiego

Zdaniem Donalda Tuska Polacy powinni przygotować się na ciężkie cztery lata. – Widać teraz każdego dnia, jak to zaczyna się kruszyć. Proszę sobie wyobrazić, jak z miesiąca na miesiąc będzie narastał ich strach. Strach tych, którzy teraz rozwalają system sędziowski, obrażają sędziów, szantażują ich, wyrzucają z pracy, organizują hejt przeciw nim. Ta władza najzwyczajniej w świecie boi się odpowiedzialności, i słusznie – jest wiele ewidentnych powodów do pociągnięcia wielu funkcjonariuszy tej władzy do odpowiedzialności karnej i procesowej – mówił były przewodniczący Rady Europejskiej. – Oni teraz nie spoczną na wysiłkach, by rozwalić system do końca, bo wiedzą, ze już stracili władzę – podkreślał.

Polityk w trakcie rozmowy z "Wyborczą" mówił też o rosnącej pozycji niezbyt przyjaznego Polsce Emmanuela Macrona. Przypomniał w tym kontekście o polityk, która łączy go z szefem PiS. – Nawet Jarosław Kaczyński kiedyś wyraził pogląd, że w Niemczech nic lepszego od rządów Merkel spotkać nas nie może. To jedyne w ciągu kilkunastu lat zdanie Kaczyńskiego,z którym mógłbym się zgodzić – rzucił.

Jednocześnie Tusk ostro skrytykował postawę partii Kaczyńskiego w kilku podstawowych kwestiach. – Jeśli jesteś chrześcijańskim demokratą, to wszystko musi się w tobie buntować przeciwko praktyce politycznej w Polsce. Nie można być chrześcijańskim demokratą i wspierać bezrefleksyjnie rządów Kaczyńskiego, bo to jak ogień i woda – mówił.

