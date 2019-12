Spotkanie Putina i Łukaszenki. Białoruś chce surowców, Rosja większej „integracji”

Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka spotkali się w Soczi i rozmawiali o kwestiach ekonomicznych. Celem prezydenta Białorusi jest wynegocjowanie korzystnych warunków zakupu ropy i gazu. Prezydentowi Rosji zależy natomiast na głębszej, nie tylko gospodarczej integracji dwóch krajów.

– Mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz tego, aby obywatele naszych krajów czuli przyjazną atmosferę.Jesteśmy sobie coraz bliżsi, nie tylko ekonomicznie, ale także w kwestiach społecznych, które uważam za ogromnie ważne. Mam nadzieję, że ludzie skorzystają na tej integracji – mówił na wspólnej konferencji prasowej Władimir Putin.

Prezydent Białorusi zaznaczył, że Białoruś chcę jedynie równych warunków dla wszystkich. – Nie prosimy o tani gaz i ropę. Jesteśmy nawet gotowi płacić 200 dolarów za gaz i ponad 63 dolary za baryłkę ropy. To co jest dla nas ważne, to równe warunki. Jeśli nasze przedsiębiorstwa płacą 200 dolarów, ich konkurenci powinni płacić tę samą cenę. W innym wypadku nie będziemy mogli stworzyć dobrych podstaw dla naszych relacji – stwierdził Łukaszenka.

Czytaj także:

22-letnia Miss Białorusi najmłodszą posłanką. Media twierdzą, że to kochanka prezydenta