Jarosław Kaczyński musi przejść drugą operację. W tle polityczny kalendarz

Jarosław Kaczyński zabiegowi wszczepienia endoprotezy został poddany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Otwocku. Przedstawiciele PiS przekonywali, że zabieg był planowany od dłuższego czasu i odbył się bez komplikacji. – Z tego, co wiem, jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze – zapewniła kilka dni temu Małgorzata Gosiewska w rozmowie z RMF FM. – Chciałabym naszych sympatyków, zwolenników i słuchaczy uspokoić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To był od dawna zaplanowany zabieg. Wszystko w porządku, szybko wróci do pracy – dodała.

Kolejna operacja w planach

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że Jarosław Kaczyński już wyszedł ze szpitala. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości czeka teraz rehabilitacja, a za kilka miesięcy zostanie poddany kolejnej operacji. Polityk w udzielonym pewien czas temu wywiadzie sam mówił o planowanych zabiegach. – Muszę niestety to przeprowadzić. Po najbliższych wyborach przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Później mniej więcej rok przerwy i kolejna operacja, tym razem druga noga, która jest na szczęście w znacznie lepszym stanie – opowiadał polityk w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu”. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że Jarosław Kaczyński zamierza drugą operację „odłożyć na okres po przyszłorocznych wyborach prezydenckich”.

