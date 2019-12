Prokuratura: Przeprowadzono sekcję zwłok Janusza Dzięcioła

Agnieszka Reniecka, szefowa Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu przekazała, że specjaliści przeprowadzili sekcję zwłok byłego posła Janusza Dzięcioła, który zginął w piątek 6 grudnia w wypadku drogowym. – Postępowanie w tej sprawie trwa. Dziś odbyła się sekcja zwłok. Nie znam jeszcze nawet wstępnych ustaleń płynących z opinii biegłego – dodała prokurator. Z ustaleń „Gazety Pomorskiej” wynika, że do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez szlabanów w Białym Borze pod Grudziądzem. Zderzył się samochód osobowy i pociąg. – Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu. Nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie został ranny – poinformował w piątek Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Janusz Dzięcioł nie żyje

Janusz Dzięcioł zdobył popularność dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji programu „Big Brother”, której został zwycięzcą. Był także szefem straży miejskiej w Świeciu nad Wisłą, posłem na Sejm VI i VII kadencji. W czasie prowadzenia działalności politycznej był związany z Platformą Obywatelską, a także z Polskim Stronnictwem Ludowym.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku dostał się z listy PO do Sejmu. Cztery lata później powtórzył wyborczy sukces. W 2014 roku startował w wyborach na prezydenta Grudziądza z ramienia lokalnego komitetu. W 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, startując z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

