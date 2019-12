Wałęsa: Jeszcze z 5 lat przetrzymam i więcej żywota nie planuję na tym świecie

W czwartek 28 listopada Lech Wałęsa po raz kolejny trafił do szpitala. Jak podkreślił Marek Kaczmar z biura byłego prezydenta w rozmowie z Faktem, tym razem sprawa nie dotyczy problemów z sercem byłego prezydenta a oczu – Lech Wałęsa przeszedł zabieg usunięcia zaćmy. Gdańską klinikę opuścił już po kilku dniach.

– Jak mi zdrowie pozwoli, to mam zaplanowane wyjazdy za granicę na najbliższe pięć lat. Chodzi o wykłady, spotkania. Na brak roboty nie narzekam – powiedział były prezydent w rozmowie z „Super Expressem”. Lech Wałęsa skomentował również zabieg, któremu niedawno się poddał. – Jeszcze z pięć lat przetrzymam i więcej żywota nie planuję na tym świecie. A co do mojego wzroku, to jakoś tam widzę. Mam 76 lat plus jeszcze pięć – w mojej rodzinie nikt tak długo nie żył, ja i tak najdłużej żyję z naszej rodziny! I daję sobie jeszcze 5 lat życia. A jak będę dłużej żył, to nie będę wtedy zadowolony – stwierdził.

Lech Wałęsa przyznał, że jest już przygotowany na swoją śmierć. – Już jestem spakowany, oczekuję na przejście… A życie przeżyłem raz na wozie a raz pod wozem… Ja chcę nowości widzieć, oczekuję na przejście. Tu na tym świecie jestem już znudzony, ale tam mnie nie chcą jeszcze – zaznaczył.

