Sasin: Dzisiaj to opozycja bierze odpowiedzialność za to, że Banaś nadal jest szefem NIK

Komentując raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący programu „Praca dla więźniów”, Jacek Sasin stwierdził, że dokument był gotowy już w czerwcu. – Tam były trzy wskazania pokontrolne. Z tych wskazań nagle się zrobił 16 zawiadomień do prokuratury. W mojej ocenie, trochę się zagłębiłem w to jak ta sprawa wyglądała, rozmawiałem, próbowałem się dowiedzieć, wygląda na to, że nie ma tutaj podstaw, żeby formułować takie twarde oceny i zarzuty jak to się stało – powiedział w rozmowie z TVN24.

Zdaniem wicepremiera odpowiedzialność za to, że Marian Banaś nadal pełni funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli ponosi...opozycja. – Niestety wszystko wskazuje na to, że potrzebna byłaby zmiana konstytucji w celu odwołania Mariana Banasia, ponieważ te konstytucyjne gwarancje dla nieusuwalności prezesa NIK są bardzo mocne – wyjaśnił dodając, że ustawą nie da się zmienić obowiązujących przespisów. – Nie ma zgody opozycji, w związku z tym postawię tezę: Dzisiaj to opozycja niestety bierze odpowiedzialność za to, że pan prezes w dalszym ciągu będzie pełnił tę funkcję – stwierdził.

