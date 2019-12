Wybory w Wielkiej Brytanii. Na okładkach brytyjskich gazet… Johnson z psem

Wybory w Wielkiej Brytanii to temat numer jeden w kraju. Nie ma się co dziwić, ponieważ ich wynik będzie miał wpływ na dalsze kroki w sprawie brexitu. Częściowe wyniki wskazują, że Partia Konserwatywna może powoli ogłaszać wielki sukces. Co znalazło się na okładkach brytyjskich gazet?

Wybory w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się w czwartek o godzinie 8.00 rano czasu polskiego. Lokale wyborcze były otwarte do godziny 23. Do tej pory przeliczono głosy z 636 spośród 650 okręgów wyborczych. Częściowe wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii Jak podaje BBC, Partia Konserwatywna wygrała wybory w Wielkiej Brytanii zdobywając 355 mandatów. Tym samym torysi będą mieli samodzielną większość w liczącym 650 deputowanych parlamencie. W porównaniu z wyborami z 2017 roku zyskali 55 przedstawicieli. 202 deputowanych będzie miała Partia Pracy, a więc o 56 mniej niż po 2017 roku. Lider laburzystów Jeremy Corbyn zapowiedział rezygnację ze stanowiska. Do dymisji ma się podać przed następnymi wyborami. Dobry wynik odnotowała Szkocka Partia Narodowa, która wprowadzi 47 posłów, o 14 więcej niż w poprzednich wyborach. Wynik SNP jest niezwykle ciekawy w kontekście brexitu, ponieważ szkocka premier Nicola Sturgeon opowiadała się przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i szybkiemu powrotowi Szkocji do UE, jeśli jednak do niego dojdzie. 10 deputowanych będą mieli Liberalni Demokraci, 8 Demokratyczna Partia Unionistyczna, 6 Sinn Fein, 4 Plaid Cymru i 1 Partia Zielonych. Nigel Farage, który stoi na czele partii Brexit, nie wprowadzi do parlamentu żadnego polityka. Okładki brytyjskich gazet W piątek 13 grudnia 2019 roku temat wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii zdominował okładki popularnych gazet. „Miażdżąca przewaga Torysów”, „Brytyjski lew zaryczał za Borisem Johnsonem i brexitem”, „Historyczna wygrana Johnsona” – krzyczą nagłówki „Financial Times”, „Daily Express” oraz „The Daily Telegraph”. Boris Johnson pojawił się lokalu wyborczym Methodist Central Hall obok Opactwa Westminster w czwartek 12 grudnia około godz. 8.00. Premierowi w głosowaniu towarzyszył pies Dilyn, co uwieczniono na zdjęciach, które pojawiły się na okładkach kilku brytyjskich gazet. Kolejne okładki



"i"



"Metro"



"Daily Mirror"



"The Times"



"Financial Times"Czytaj także:

