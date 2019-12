Pechowy piątek Kuchcińskiego. Pomylił datę stanu wojennego. Potem spotkał Stonogę

Po aferze samolotowej kariera polityczna Marka Kuchcińskiego nieco przygasła. Nie porzucił on jednak swoich obowiązków społecznościowych i dba o stały kontakt z wyborcami – m.in. na Twitterze. To właśnie tam zaliczył dziś wpadkę dnia. „13 XII 1980 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, niszcząc tym samym szansę na szybsze przemiany demokratyczne. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z »Solidarnością«, a życie straciło kilkadziesiąt osób. Cześć ich pamięci!” – pisał Marek Kuchciński. Prawdopodobnie miał na myśli rok 1981, co szybko wypomnieli mu internauci.

To jednak nic. Spotkać w samolocie Zbigniewa Stonogę – to dla polityka PiS znacznie gorsze doświadczenie. Znacznie lepiej radzący sobie z mediami społecznościowymi Stonoga zdołał nawet nagrać byłego marszałka. Zadał mu kilka niezbyt przyjemnych pytań i poprosił o przekazanie wiadomości do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Z racji na jej niecenzuralną treść, nie będziemy jej tutaj przytaczać.

Wracając do tweeta – około godziny 13 został poprawiony. Wcześniej, przez ponad 2 godziny dostępny był na Twitterze w niezmienionej formie. Prawdopodobnie było to spowodowane podróżą byłego marszałka. A jak wam upływa piątek trzynastego?

Czytaj także:

Dziś piątek trzynastego. Przesądy i najlepsze MEMYCzytaj także:

Kuchciński rezygnuje. Twórcy memów – wręcz przeciwnie