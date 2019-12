Kosiniak-Kamysz ogłosił start kampanii. „Chcę ubiegać się o urząd prezydenta”

– Startujemy z kampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej – poinformował na konferencji prasowej lider PSL. – Wierzę głęboko, że możemy zmienić Polskę na lepszą, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć o lepszą Polskę dla wszystkich, nie dla wybranych. Dla tych spod samiuśkich Tater, aż po Bałtyk, w każdym miejscu naszej ojczyzny, w każdym i regionie, w każdej tradycji i kulturze, w tym wszystkim, co jest bogactwem naszym i naszej historii. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasze szlachectwo, to jest to, o czym pięknie mówią tutaj górale, o czym możemy zawsze usłyszeć w ich przyśpiewka, opowiadaniach. To jest to wszystko, co wiąże się z podstawą bycia wśród ludzi – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że chce „być wśród ludzi” i „zrobi wszystko, żeby odbudować wspólnotę narodową i zbudować dialog” . – Chcę zrobić wszystko, żeby Polska była krajem jeszcze bardziej szczęśliwym, żeby była krajem, w którym się dobrze żyje, w którym się chce żyć i dobrze się oddycha – mówił.

Polityk ogłosił ponadto, że szefową jego sztabu wyborczego została Magdalena Sobkowiak. „Po czynach ją poznacie, ale jednego możecie być pewni: będzie się działo” – napisał Kosiniak-Kamysz na Twitterze.

