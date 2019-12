SLD i Wiosna łączą się. Poznaliśmy nazwę nowej partii

– Marzę o tym, żeby za kilka lat trzeba było naprawdę wynająć Stadion Narodowy, bo na naszą konwencję zjednoczonej lewicy, a zdradzę wam, że będzie to Nowa Lewica, bo tak się będzie nazywała nasza nowa formacja, żeby na zjazd Nowej Lewicy przyjechało tylu wójtów, burmistrzów, prezydentów, posłów, senatorów, żebyśmy musieli wynająć Stadion Narodowy. To jest nasz cel – mówił na Konwencji lider Wiosny Robert Biedroń. – Za kilka tygodni powstanie nowe ugrupowanie, w którym będziemy równoważnym partnerem i po partnersku będziemy podejmować wszystkie decyzje. To będzie nowoczesny związek partnerski w polskiej polityce – dodał.

Biedroń zapowiedział też, że w nowym roku partia przedstawi kandydata lub kandydatkę na prezydenta RP.

Gościem na Konwencji Lewicy był również Adrian Zandberg, który wyraził nadzieję, że w 2023 r. jego partia w wraz z Nową Lewicą utworzą razem wspólny lewicowy rząd. Partia Razem pozostaje na scenie jako osobne ugrupowanie polityczne.

Po Konwencji odbyła się konferencja prasowa obu liderów Nowej Lewicy, którzy wyjaśniali w jaki sposób statut SLD zostanie zmieniony, żeby umożliwić połączenie się z Wiosną, ale żeby nie utracić subwencji – Przyjęliśmy statut, który dzieli władzę między dwie partie. Na poziomie kraju oraz na poziomie województw będzie po dwóch przewodniczących. Wszystkie władze na poziomie kraju i województw są podzielone po połowie. W związku z tym kończą się powoli rozdziały pod tytułami „Sojusz Lewicy Demokratycznej” i „Wiosna” – mówił szef SLD Włodzimierz Czarzasty – To historyczny moment dla polskiej lewicy! – podkreślał Biedroń.

Teraz nowy statut musi być przyjęty przez sąd. Następnie ma odbyć się kongres, na którym dojdzie do wyboru władz Nowej Lewicy.

