Piesi będą mieli pierwszeństwo przed wejściem na pasy. Premier zapowiada „trzy nowe przepisy”

Musimy wprowadzić nowe reguły, procedury i zasady, które zdecydowanie ograniczą śmiertelność na drogach i zwiększą możliwość bezpiecznej jazdy – mówił Morawiecki na konferencji w Warszawie podczas wydarzenia „Dobry Kierowca” – Jesteśmy w samym ogonie UE, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, ginie w ostatnich latach średnio około 3 tys. osób na drogach – podkreślał.

„Trzy nowe ograniczenia”

Premier przypomniał, ze jego rząd obowiązek jazdy na suwak i korytarz życia. Zapowiedział także wprowadzenie funduszu, „który będzie pozwalał inwestować w infrastrukturę, taką jak przejścia dla pieszych, ronda, spowalniacze”. Oprócz tego zapowiedział trzy dodatkowe ograniczenia w przepisach ruchu drogowego.

– W bardzo krótkim tempie wprowadzamy trzy dodatkowe ograniczenia – po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę – oznajmił Morawiecki. – Również wdrażamy zasadę, że w sytuacji przekroczenia (prędkości) powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy – dodał.

