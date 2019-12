Donald Tusk: PiS nie ukrywa, że chodzi o zmuszenie sędziów do milczenia

– Jak obserwowałem tę błyskawiczną debatę po złożeniu projektu ustawy przez z PiS, ustawy, która ma dyscyplinować sędziów, którzy nie do końca są posłuszni wobec władzy politycznej, to tam pojawiły się argumenty tłumaczące, że w państwach tego typu przepisy nie tylko nie istnieją, ale nie mają prawa istnieć – mówił Donald Tusk. Zdaniem byłego premiera PiS „powołuje się na poszczególne zapisy, ale tak naprawdę broni idei podporządkowania politycznego sędziów” . Ocenił, że ostatni projekt PiS „wydaje się być próbą puenty, żeby postawić kropkę nad »i« oraz zdyscyplinować politycznie sędziów” .

Tusk mówił, że PiS „nie ukrywa, że chodzi o zmuszenie sędziów do milczenia” . – Warto, żeby wreszcie dotarło to do każdego Polaka, że jeśli uda się PiS-owi politycznie podporządkować sądy, to będzie to atak na niezależność każdego Polaka, każdego obywatela, a nie na instytucje sędziowskie wyłącznie – tłumaczył. Dodał, że zarówno europejska jak i światowa opinia publiczna będzie starała się wspierać wszystkich, którzy chcą bronić rządów prawa w Polsce, ale tylko wtedy, gdy „Polacy będą chcieli bronić rządów prawa w swoim kraju” .

