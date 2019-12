Spychalski o nagraniu z prezydentem: Ma ono charakter prywatny

Wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych, zostało stworzone podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy u Krystyny Barchańskiej, matki zabitego podczas stanu wojennego 17-letniego wówczas Emila.

Berchańska po tym, jak wręczyła prezydentowi i ministrowi Kolarskiemu książki „Miałam syna Emila” przeszła do rozmowy, w której podziękowała Dudzie za jego wystąpienia publiczne. – Ostatnie, bodajże wczorajsze (...), kiedy pan mówił prawdę o naszych sędziach – podała kobieta i podkreśliła, że prezydent użył w nim słowa „kasta” . – Ta szalona pasja, tak się pan wkurzył, tak pan mówił autentycznie, co pan myśli, że ja byłam (...) no sobie myślę, no, nareszcie ktoś im wygarnął – dodała. W odpowiedzi prezydent stwierdził: „Poziom zakłamania – po prostu – tego towarzystwa i jego hipokryzji mnie osłabia” .

O słowa prezydenta pytany był rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Zaznaczył, że Duda odwiedzał „mamę prawdziwej, realnej ofiary stanu wojennego” . Jak stwierdził, gdy usłyszał porównania projektu PiS do stanu wojennego użył „najdelikatniejszego sformułowania” .

