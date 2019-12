Tusk o kontrowersyjnym zdjęciu z Trumpem: Jeżeli ktoś chce się przyczepiać...

Fotografia, która powstała w trakcie spotkania przywódców państw NATO w Londynie, została zamieszczona na oficjalnym profilu na Twitterze Donalda Tuska jako przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Na zdjęciu widać Tuska stojącego za plecami Donalda Trumpa. Były premier Polski ma palce złożone w sposób, który imituje pistolet, i szturcha nimi prezydenta USA w plecy. Do fotografii został dołączony podpis: „Pomimo sezonowych zawirowań, przyjaźń transatlantycka musi trwać” .

O kontrowersyjną fotografię Donald Tusk pytany był w programie „Dzień na Świecie” w Polsat News. – Jeżeli ktoś chce się przyczepiać do pewnego skrótu myślowego i żartu na zdjęciu, to znaczy, że ma złą wolę – ocenił Tusk. – To zdjęcie jest ilustracją do ważnego komunikatu jaki tam się pojawił. Że niezależnie od tego jakie dzisiaj między nami są problemy, więzi euro-atlantyckie muszą przetrwać, bo nie ma dziś nic ważniejszego politycznie – tłumaczył były premier.

Donald Tusk wielokrotnie krytykował politykę prowadzoną przez amerykańskiego przywódcę twierdząc, że stanowi ona zagrożenie dla światowego porządku, a przede wszystkim dla Unii Europejskiej. W rozmowie z „Die Zeit” przyznał, że prezydent Stanów Zjednoczonych stanowi dla UE ogromne wyzwanie, ponieważ nie tylko modli się o rozpad wspólnot, ale również wyrażał publicznie poparcie dla brexitu.

