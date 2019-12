Kolejny kandydat na szefa PO? „Bardzo poważnie rozważam"

– Bardzo poważnie rozważam start w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Potrzebuję jeszcze kilka dni do przeanalizowania tego projektu. Mam dość sprecyzowane poglądy na temat tego, jak Platforma powinna funkcjonować. Z całą pewnością wymaga ona większego aspektu społecznego – powiedział w rozmowie z TOK FM Bartosz Arłukowicz. – To musi być partia, która jest razem z ludźmi, ze środowiskami, wśród zwykłych ludzi. To musi być partia, która jest napełniona energią, determinacją do zwycięstwa i wielką odpowiedzialnością za Polskę – dodał. Europoseł podkreślił, że ostateczną decyzję dotyczącą startu podejmie w ciągu „najbliższych dni".

Wybory szefa PO

W sobotę 14 grudnia, Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zarządziła wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na 25 stycznia 2020 roku. Zaplanowano także drugą turę, która odbędzie się 8 lutego, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów. Kandydaci mogą się zgłaszać do 3 stycznia 2020 r. Na razie nie wiadomo, czy obecny przewodniczący partii Grzegorz Schetyna będzie się ubiegał o kolejną kadencję.

