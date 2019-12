Były poseł PiS krytykuje środowisko partii. „Było mi ciężko. Wewnętrzne postawy mi nie odpowiadały”

Była posłanka PiS Anna Sobecka w Sejmie spędziła 22 lata w trakcie 6 kadencji. W rozmowie z „Faktem” nie kryła rozżalenia, że opuszcza gmach przy ul. Wiejskiej. „Czuję uzależnienie od polityki, ale to chyba nie minie. Jestem w trakcie kończenia kampanii, sprzątam biuro poselskie, opróżniam pokój w hotelu poselskim, zbieram podpisy na „obiegówce”, wciąż jeszcze nie myślę o tym, że to koniec” – przyznała w wywiadzie. –„To dla mnie bardzo trudne po tym długim czasie. Byłam posłanką przez 22 lata! Pewnie da się żyć poza Sejmem, polityką, tak sądzę, nie mam zamiaru umierać” – dodała.

Z kolei były poseł PO Roman Kosecki zwraca uwagę na syndrom głuchego telefonu. „Telefon milczy. Jest spokój i cisza. Zostali przy mnie prawdziwi przyjaciele” – wyznaje „Faktowi” . – „Czy tęsknię za Sejmem? Piłkarzem się bywa, prezesem się bywa, posłem też się bywa. A człowiekiem się jest. Trzeba żyć i cieszyć się z każdej chwili życia” – dodaje w wywiadzie.

Na milczący telefon zwraca uwagę również były poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej, jednocześnie zapewniając, że nie martwi się, że już nie jest posłem, bo mógł „wrócić wrócić do spraw trochę zapomnianych” . „Jest zauważalny syndrom głuchego telefonu. Ludzie przestają dzwonić. Wiem, że niektórzy ciężko to przeżywają. Ja nie. Przechodziłem to już wcześniej” – podkreśla w rozmowie z „Faktem ” . – „Poza tym wciąż jestem w polityce, jestem wiceprzewodniczącym Nowoczesnej, polityki nie odpuszczam, jestem zwierzęciem politycznym” – dodaje.

Z kolei poseł PiS Wojciech Buczek przyznaje wręcz, że po zakończeniu kadencji poczuł ulgę. „Ludziom się wydaje, że bycie posłem to taki słodki miód. Tak nie jest” – podkreśla. „Oprócz różnych uciążliwości związanych z tym, że się nie ma życia prywatnego, dochodzi jeszcze uczestnictwo w różnych nieprzyjemnych sytuacjach w polityce. Ciężko mi było z powodu naszych wewnętrznych postaw w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, które zupełnie mi nie odpowiadały. Wyrosłem w środowisku, gdzie obowiązują zasady uczciwości, prawdomówności i solidarności” – stwierdził poseł cytowany przez „Fakt”.

