Bartłomiej Sienkiewicz wbija szpilę PO. „To nie dowcip”

„Strona główna Instytutu Obywatelskiego Platformy Obywatelskiej dnia 17.12.2019. To nie dowcip. Chyba pora poważnie o tym porozmawiać. Nie tylko o stronie IO” – napisał Bartłomiej Sienkiewicz na Twitterze. Były minister spraw wewnętrznych do wpisu dołączył screen, na którym widać napis: „Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Instytutu Obywatelskiego”. Obecnie te treści nie znajdują się już na stronie głównej Instytutu.

„Zleci jak z bicza strzelił”

Pod wpisem polityka pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy postanowili zdiagnozować zaistniałą sytuację. „To jest właśnie to genetyczne lenistwo PO. Pisałem o tym wielokrotnie. Jestem od zawsze wyborcą Platformy, ale coraz gorzej się z tym czuję”, „Platforma Obciachu odcinek 2353”, „To się nazywa planowanie” – czytamy. „Teraz pytanie czy to wyprzedzenie (życzenia na 2020) czy może raczej nie. Jeśli nie, to czy chodzi o Wielkanoc 2019 czy może wcześniejszą”, „Pewnie jakiś stażysta z innego kręgu kulturowego – innego scenariusza nie widzę”, „Oj tam, oj tam. Jeszcze tylko walentynki i już Wielkanoc. Zleci jak z bicza strzelił” – dodawali kolejni internauci.

Czytaj także:

I prezes SN: To projekt ustawy o likwidacji niezależnej władzy sądowniczej