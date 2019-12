Oświadczenia majątkowe posłów. Czarzasty ma książki warte 80 tys. zł

Janusz Korwin-Mikke

Jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, posiada oszczędności 30 tys. zł oraz około 7 tys. euro. Posiada dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych o wartości około miliona złotych. Ma także nieruchomość o powierzchni około 1 hektara wartą około 9 mln zł. Posiada również 40 proc. udziałów w spółce handlowej, nie otrzymał jednak z tego tytułu żadnych dochodów w ubiegłym roku. Z innych tytułów otrzymał około 50 tys. złotych. Posiada Fiata Punto z 2007 roku.



Władysław Kosiniak-Kamysz

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ma około 11 tys. zł or fundusz inwestycyjny wart około 5 tys. zł. Posiada także na własność mieszkanie o powierzchni 86 metrów kwadratowych warte 600 tys. zł. Do tego dochodzą: udział 1/2 w działce rolnej 0,16 ha o wartości 20 tys. zł, udział 1/2 w działce budowlanej o powierzchni 754 metrów kwadratowych warty około 200 tys. złotych oraz garaż 25 metrów kwadratowych warty około 50 tys. zł. Kosiniak-Kamysz jest Przewodniczącym Rady Kuratorów Fundacji Rozwoju, członkiem zarządu PKOL i Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS – nie osiąga jednak z tych tytułów żadnego dochodu. W 2018 roku otrzymał 110 574 zł uposażenia poselskiego, 29 978 diety poselskiej oraz 1500 zł z tytułu sprzedaży 1/2 udziału w samochodzie osobowym. Posiada również samochód marki Volkswagen Passat 1,9 z 2012 roku, kartę kredytową z limitem do 10 tys. zł oraz kredyt na samochód w wysokości 40 tys. zł.



Włodzimierz Czarzasty

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty zgromadził 154 tys. zł oszczędności w walucie polskiej i 1032 euro, a także papiery wartościowe warte 85,5 tys. zł. Ma także własność 1/2 domu o powierzchni 255 metrów kwadratowych wartego 1,2 mln zł oraz wspólność majątkową w 1/2 udziału w tej samej nieruchomości. Posiada także mieszkanie o powierzchni 35 metrów kwadratowych o wartości 300 tys. zł. Ma także 1/2 udziału oraz wspólność majątkową 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4932 hektara o wartości 2 mln zł. Czarzasty prowadzi działalność gospodarczą, z której w ubiegłym roku uzyskał przychód 460 tys. zł i dochód w wysokości 430 tys. zł. Na podstawie umowy o zarządzanie w PDK S.A. w Warszawie do 4 listopada 2019 roku osiągnął dochód 36 tys. zł brutto. Jest też członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Ordynacka. Otrzymuje również 20 tys. zł za wynajem mieszkania od stycznia do listopada 2019 roku. Lider SLD posiada również jacht motorowy z 2000 roku o wartości 25 tys. zł, wyposażenie domu warte 30 tys. zł, obrazy warte 50 tys. zł (wspólność majątkowa), bibliotekę liczącą około 15 tys. książek wartych około 80 tys. zł (wspólnie z żoną), wyroby ze słota i srebra warte ok. 30 tys. zł, polisę na życie wartą 100 tys. zł, polisę IKE wartą 52 tys. zł, ogródek działkowy, garaż o powierzchni 10 metrów kwadratowych i wierzytelność na 30 tys. zł. Sam z kolei ma kredyt na zakup mieszkania w wysokości 312 tys. zł.



Grzegorz Schetyna

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna ma 200 tys. zł oszczędności oraz papiery wartościowe: MetLife Amplico składka na miesiąc 354,28 zł; MetLife Amplico składka na miesiąc 235,19 zł oraz MetLife Amplico składka na miesiąc 165,74 zł. Polityk ma także wspólnie z żoną dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych o wartości 1,2 mln zł oraz cztery mieszkania„ o powierzchni 54 metrów kwadratowych warte 350 tys. zł; o powierzchni 33,6 metra kwadratowego warte 239 tys. zł; o powierzchni 32,8 metra kwadratowego warte 239 tys. zł + miejsce garażowe 29 tys. zł; mieszkanie 36,3 metra kwadratowego o wartości 275 tys. zł. W 2018 roku otrzymał 29 tys. zł diety poselskiej, 132 tys. uposażenia poselskiego oraz 12 tys. zł z tytułu wynajmu nieruchomości. Lider PO jeździ BMW z 2008 r. i leasingowanym BMW z 2017 roku.



Jarosław Kaczyński

Z tegorocznego oświadczenia majątkowego wynika, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zgromadził 82 756 złotych oszczędności. Jest także w 1/3 współwłaścicielem domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych, którego wartość to około 1,5 mln złotych. Ujawnił też, że od 1997 roku pełni honorowo funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji „Instytut im. Lecha Kaczyńskiego”, za co nie pobiera wynagrodzenia. Zgodnie z zaleceniami Komisji Etyki Poselskiej opublikował też dochody osiągane z każdego tytułu w 2018 roku. To 110 898 zł uposażenia i 30 tys. zł diety parlamentarnej oraz emerytura w wysokości 79 483 zł. Prezes PiS ma także kredyt, którego pozostało mu jeszcze około 109 tys. zł.