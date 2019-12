Marek Suski realizuje się jako artysta. Efekty jego pracy upublicznił Dominik Tarczyński

„Wczoraj Marek Suski dał mi mały prezent. Nie wiem Marku, co Cię zainspirowało do zrobienia takiego szkicu, ale piękna robota!” – napisał Dominik Tarczyński na Twitterze. Wpis nie umknął uwadze użytkowników mediów społecznościowych, którzy dostrzegli talent posła Marka Suskiego. „No nie powiem, pan poseł Marek Suski zdolności ma”, „Pan Marek Suski widać utalentowany facet” – czytamy w komentarzach. Inni użytkownicy mediów społecznościowych odnosili się z kolei do odgłosów, które wydaje wilk, nawiązując jednocześnie m.in. do sytuacji politycznej. „Co tam w Sejmie? Słychać wycie?”, „Wycie do księżyca”, „Słychać wycie?” – dopytywali kolejni.

Marek Suski w 2017 roku w rozmowie z Telewizją Republika zdradził, że maluje. – Zawsze mnie ciągnęło do sztuki – stwierdził. – Przez kilka lat pracowałem w zakładzie rzemieślniczym, ucząc się sztuki ślusarstwa. Myślę, że każda praca w życiu się przydaje – mówił. Parlamentarzysta dodał, że w szkole średniej miał zajęcia z rysunku. – Chodziłem do ogniska plastycznego przy zakładzie pracy mamy. W domu zawsze też próbowałem malować. Czytałem książki o malarstwie i historii sztuki, stryj był też konserwatorem sztuki – przypomniał polityk.

Ustawa dyscyplinująca sędziów w Sejmie

We wpisie opublikowanym na Twitterze Dominik Tarczyński odniósł się także do prowadzonych w niższej izbie parlamentu prac. „A dziś od rana procedujemy w Sejmie, tak jak obiecaliśmy!” – napisał polityk. Przypomnijmy – w czwartek 19 grudnia w Sejmie odbędzie się m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym oraz tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów.

