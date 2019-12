Schetyna przeprasza za nieobecność posłów na głosowaniu i atakuje Budkę

Lider PO w rozmowie z Polsat News przeprosił za nieobecność posłów opozycji na porannym głosowaniu. – Zawiódł chyba brak doświadczenia. Młodzi szefowie klubów parlamentarnych: Borys Budka czy Krzysztof Gawkowski, ale też Władysław Kosiniak-Kamysz, to szefowie klubów, którzy chyba nie poradzili sobie z taką odpowiedzialnością – stwierdził Grzegorz Schetyna. – Trzeba wiedzieć, że są głosowania ważne i ważniejsze. Takie było dzisiejsze. To bardzo mocna żółta kartka dla tych, którzy doprowadzili do tego. Władze klubu i posłowie, których nie było, muszą wziąć na siebie odpowiedzialność – podkreślił szef PO.

Grzegorz Schetyna zapowiedział również, że tzw. ustawa kagańcowa może zostać zmieniona. – W Senacie będziemy to naprawiać. Będziemy naprawiać tę ustawę, będziemy zgłaszać także ustawę własną o KRS, to będzie jeszcze w tym roku. Będziemy mieli inicjatywę broniącą niezawisłości sądów – zapowiedział polityk.

Posłowie opozycji nie przyszli na głosowanie

Rozpoczynając czwartkowe posiedzenie Sejmu, marszałek Elżbieta Witek poinformowała, ze na Konwencie Seniorów zgłoszony został sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku obrad Sejmu o I czytanie projektu ustawy PiS ws. zmian w sądownictwie. Wobec tego sprawa została poddana pod głosowanie. Tego dnia podczas głosowania w tej sprawie nieobecnych było 34 posłów PiS, co nie dawało partii Jarosława Kaczyńskiego większości zwykłej. Oznaczało to, że gdyby posłowie opozycji solidarnie zagłosowali za odrzuceniem propozycji uzupełnienia porządku obrad, ustawa o sądownictwie nie byłaby tego dnia procedowana.

Za uzupełnieniem porządku obrad zagłosowało 201 posłów PiS, przy 34 nieobecnych osobach z tej partii. Przeciw były 193 osoby, w tym 123 posłów z Koalicji Obywatelskiej, 37 posłów Lewicy, 23 posłów PSL-Kukiz'15, 9 posłów Konfederacji i 1 poseł niezależny. Ostatecznie porządek obrad został więc uzupełniony o I czytanie ustawy sądowej. W kolejnym głosowaniu opozycja przegrała możliwość zwiększenia czasu wypowiedzi. W głosowaniu przyjęto propozycję Prezydium Sejmu, ograniczającą czas wypowiedzi dla klubów i kół do 5 minut i wprowadzającą limit pytań. Zagłosowało za nią 204 posłów, przeciw było 195.

