Europosłowie śpiewali „We wish you a Merry Brexmas”. Dyrygował nimi Saryusz-Wolski

„Trolling Brexit Party w Parlamencie Europejskim” – napisała Emily Hewertson na Twitterze dołączając krótkie nagranie wykonane na sali plenarnej. Na filmiku widać europosłów śpiewających „We wish you a Merry Brexmas” , czyli piosenkę będącą coverem „We wish you a Merry Christmas” i bazującą na połączeniu słów „Christmas” i „Brexit”. Do muzycznych życzeń dołączył się Jacek Saryusz-Wolski, który „dyrygował” brytyjskimi europosłami. Materiał obejrzano już ponad 180 tys. razy, post doczekał się blisko 5 tys. reakcji.

Kiedy brexit?

To, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku jest już niemal pewne. Izba Gmin poparła forsowaną przez premiera Borisa Johnsona umowę, która została wynegocjowana z UE.

Porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej poparło 358 deputowanych, przeciw było 234. Ten wynik głosowania oznacza zielone światło dla procedowania ustawy w obu izbach parlamentu. BBC zwraca uwagę, że przewaga Partii Konserwatywnej w parlamencie jest tak duża, że cały proces powinien przebiegać bez większych trudności. Posiedzenia w sprawie brexitu zostały zwołane na 7,8 i 9 stycznia. Boris Johnson zaapelował, aby Izba Gmin zakończyła wówczas prace nad ustawą.

