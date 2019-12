Korwin-Mikke gospodarczo woli SLD od PiS. Wytyka rządowi „niesamowicie złą rzecz”

– Jego ekscelencja Andrzej Duda powiedział, że ludzie nie wierzą w sprawiedliwość, bo sędziowie są bezkarni. A ja zapytałem, czy będą wierzyć, jak sędziowie będą karni. Nie o to chodzi, by sędziowie karnie wykonywali to, co rząd powie, i nie o to chodzi żeby PiS nie mianował sędziów. Może sobie mianować sędziów, chodzi tylko o to, żeby nie miał prawa do ich odwoływania – tłumaczył Janusz Korwin-Mikke.

– Jeśli sędziego można odwołać, to on ma cały czas bat na sobą i robi to, co mu każe minister. Także to jest niedopuszczalne – zwracał uwagę lider Konfederacji. Zaznaczył jednak, że sędziowie nie powinni zajmować głosu w polityce – mówił. – Winna jest telewizja, która pokazuje tych sędziów. Trzeba ich nie pokazywać, tak samo jak scen gwałtu nie pokazuje się w telewizji – twierdził. – Sędzia nie powinien w ogóle występować publicznie, absolutnie – dodawał.

PiS zrobiło jedną rzecz niesamowicie złą, zaczęło w walce z sądownictwem atakować poszczególnych sędziów, podważając ich autorytet. Nie wolno tego robić. Jeżeli mamy złych sędziów, to trzeba robić jakieś sądy kapturowe, po cichu ich usuwać. Nie wolno podważać autorytetu sędziów. Najgorsze co zrobiło PiS, to podważenie autorytetu sędziów. Ludzie przestali wierzyć sędziom – zwracał uwagę gość Radia Plus.

Znany ze swojego eurosceptycyzmu Korwin-Mikke podał też scenariusz, który w stosunkach Polski z UE bardzo by go zadowolił. – Marzę o tym żeby Unia przestała nam dawać pieniądze, całkowicie i totalnie, to by nas zmusiło do przeprowadzenia reform. Darmocha demoralizuje, nie wolno dawać pieniędzy za darmo, nie wolno dawać człowiekowi żadnych zasiłków, ale nie wolno też państwu – podkreślał.

Czytaj także:

Refleksje Jachiry po pierwszych tygodniach w Sejmie. „Przestaje się dziwić Pawłowicz i Korwinowi”Czytaj także:

„Żyjemy w d***kracji”. Janusz Korwin-Mikke opublikował ostry wpis