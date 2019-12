Prezydent i Pierwsza Dama złożyli Polakom życzenia. „Niech nikt nie będzie samotny i smutny”

– Życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich. Niech wigilijny stół jednoczy nas i łączy, a wspólne śpiewanie kolęd przypomina nam o naszych pięknych polskich tradycjach – słyszymy w dalszej części nagrania opublikowanego w serwisie YouTube.

„Święta to czas uśmiechu i bycia razem”

Para prezydencka apelowała, by w tym szczególnym czasie pamiętać o osobach potrzebujących. – Niech w tym szczególnym czasie nikt nie będzie samotny i smutny. Bo przecież Święta to czas uśmiechu i bycia razem. Pamiętajmy w te Święta o potrzebujących. Okażmy serdeczność i dobroć wszystkim, którzy być może na co dzień jej nie doświadczają – powiedział Andrzej Duda. – Niech okres Bożego Narodzenia będzie dla Państwa czasem naprawdę niezwykłym. Wszystkim Państwu raz jeszcze życzymy radosnego i pogodnego świętowania. Wesołych Świąt! – zakończyła para prezydencka.

Czytaj także:

#MajonezMorawiecki. Premier pisze o „najgorętszym sporze ostatnich dni”