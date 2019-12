Co odbijało się w okularach Kidawy-Błońskiej? Tarczyński: Nie była w stanie złożyć życzeń sama

Na twitterowym profilu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pojawiło się nagranie, na którym kandydatka PO na prezydenta składa Polakom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. – Kuchnia posprzątana, stół nakryty. Czekamy na najpiękniejszy wieczór w roku. Drodzy państwo, święta to moment radości, ciepła, na który czekamy cały rok. Z tych chwil, kiedy tak bardzo czujemy się razem, czerpiemy siłę, by radzić sobie w życiu codziennym. Właśnie bycia razem potrzeba nam dziś wszystkim najbardziej. Zaprosiłam was do swojego domu, jest ze mną mój mąż. Za chwilę przyjdzie syn i przyjaciele. Chcemy złożyć wam życzenia – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Drodzy państwo, życzymy wam szczęścia, miłości i zgody. Żebyśmy w te święta wszyscy, bez wyjątku, zobaczyli w innych tylko to, co dobre i żeby cała złość wyparowała ze wszystkich głów – dodaje Jan Kidawa-Błoński. – Życzymy wam, nam, wszystkim, abyśmy na nowo odkryli znaczenie świąt. Żebyśmy uwierzyli, że światło zwycięża ciemność, miłość jest lepsza niż nienawiść, a człowiek jest stworzony by być dobrym i żyć w kochającej się wspólnocie – apeluje wicemarszałek Sejmu.

Dominik Tarczyński: Sabotaż?

Życzenia, które za pośrednictwem Twittera złożyła Małgorzata Kidawa-Błońska skomentował Dominik Tarczyński. „A teraz na serio. Wiemy, że był prompter który odbija się w okularach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wiemy, że nie była w stanie złożyć życzeń sama, bez tekstu i że znowu zjadała końcówki słów. Ale kto pisał ten tekst małżonka o »wyparowaniu z głów«?! Sabotaż?” – napisał polityk, dodając rozbawioną emotikonę.

Czytaj także:

Prezydent i Pierwsza Dama złożyli Polakom życzenia. „Niech nikt nie będzie samotny i smutny”