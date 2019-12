Korea Północna ostrzega, że ma dla USA „świąteczny prezent”. Trump żartuje: Może to będzie wazon?

– Może to miły prezent – powiedział Trump we wtorek, gdy zapytano go, jak zareaguje, gdyby Phenian wystrzelił pociski. – Może to będzie piękny wazon, a nie test rakietowy. Mogę dostać wazon. Mogę dostać od niego miły prezent. Nie wiadomo” – dodał.

Prezydent zapewniał jednak, że cokolwiek będzie tym „prezentem”, to Stany Zjednoczone sobie z nim poradzą.

– Dowiemy się, co to za niespodzianka i poradzimy sobie z nią bardzo skutecznie – zapewnił Trump. Wszyscy mają dla mnie niespodzianki, ale zobaczmy, co się stanie. Zajmę się nimi, gdy tylko nadejdą – dodał.

„Świąteczny prezent” od Korei dla USA

Na początku grudnia, pierwszy wiceminister północnokoreańskiego MSZ, który zajmuje się sprawami amerykańskimi, oskarżył polityków USA o to, że wykorzystują rozmowy z Kim Dzong Unem jedynie na użytek swojej wewnętrznej polityki. „Dialog proponowany przez USA jest w gruncie rzeczy głupią sztuczką, która ma przywiązać Koreę do rozmów i same rozmowy wykorzystać na rzecz sytuacji politycznej i wyborów w Stanach Zjednoczonych” – stwierdził Ri Thae Song w wydanym oświadczeniu.

„Wyłącznie od Stanów Zjednoczonych zależy, jaki prezent świąteczny wybiorą” – stwierdził koreański urzędnik. Jeszcze w tym miesiącu Centralny Komitet Partii Robotniczej Korei Północnej ma omówić kwestię ewentualnego wznowienia testów międzykontynentalnych rakiet balistycznych i powrotu do prób nuklearnych.

CNN przypomina, że w 2017 r. Korea Północna określiła swoją pierwszą próbę uruchomienia międzykontynentalnego pocisku balistycznego jako „prezent” dla USA na Dzień Niepodległości. Przeprowadzone wtedy testy wywołały trwający miesiącami kryzys w stosunkach pomiędzy oboma krajami.

Pjongjang wyznaczył Waszyngtonowi termin do końca roku na zmianę stanowiska negocjacyjnego i przedstawienie nowych propozycji ws. denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Korea Północna domaga się zniesienia sankcji nałożonych na nią przez USA oraz wstrzymania wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Z kolei Waszyngton chce całkowitej i nieodwracalnej denuklearyzacji Korei Płn.

