Zamiast gwiazdy – „Blizna Betlejemska”. Banksy znów ma coś do powiedzenia

Banksy swoją międzynarodową sławę zyskał nie tylko dzięki anonimowości i aurze tajemniczości. Ten artysta znany jest także dzięki szokujących i zaangażowanych politycznie pracom. Tym razem, korzystając ze świątecznego okresu, postanowił poruszyć temat muru oddzielającego Palestyńczyków od mieszkańców Izraela.

Przy współpracy ze słynnym hotelem Walled Off, szczycącym się „najgorszym widokiem na świecie – właśnie na wspomniany mur, Banksy zaproponował nam nową, aktualną wersję szopki betlejemskiej. Pozornie wszystko pozostaje w niej po staremu: jest Maryja i Józef, jest Dzieciątka Jezus, a wszystkiemu przyglądają się zwierzęta.

Tłem dla tej znanej nam dobrze sceny jest jednak mur, będący miniaturą tego, który oddziela Izrael od Palestyny. Widzimy na nim wytarte napisy wzywające do pokoju, miłości i wolności. Widzimy też dziurę po pocisku, która unosi się nad Świętą Rodziną, na podobieństwo Gwiazdy Betlejemskiej.

Kierownik zaangażowanego politycznie hotelu Walled Off podkreślał, że prace Banksy'ego mają nie tylko przypominać o pewnych problemach, do których się przyzwyczailiśmy, ale też skłonić ludzi do refleksji. – To świetny sposób, aby opowiedzieć o Betlejem, nowa wersja bożonarodzeniowej opowieści. Aby ludzie myśleli więcej – mówił w rozmowie z mediami.

Czytaj także:

Banksy tłumaczy, dlaczego otworzył sklep. Inna firma chciała przywłaszczyć jego produktyCzytaj także:

Rekordowe 12,2 mln dolarów za słynne dzieło Banksy'ego. Pomógł brexit?