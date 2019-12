Rzecznik prezydenta Dudy o słowach Putina: Próba odwrócenia uwagi od porażek polityki rosyjskiej

Jak mówił Błażej Spychalski, Rosji zależałoby, aby odpowiedź na oskarżenia ze strony prezydenta Rosji była na jak najwyższym poziomie, jednak wezwanie ambasadora Rosji do polskiego MSZ jest wystarczającą odpowiedzią. W ostatnich dniach Putin oskarżył Polskę o zmowę z hitlerowskimi Niemcami.

- Z całą pewnością (takie wypowiedzi – red.) mają na celu odwracanie uwagi od tego, co dzieje się w polityce rosyjskiej czy globalnej i tych porażek polityki rosyjskiej – dodał Spychalski.

Wypowiedź Władimira Putina

Przypomnijmy, 20 grudnia Władimir Putin spotkał się z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego. Podczas przemówienia w ostrych słowach skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego będącą oceną wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji odrzucił oskarżenia o to, że Pakt Ribbentrop-Mołotow przyczynił się do tego, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, a nieco ponad dwa tygodnie później nastąpiła inwazja sowiecka.

Polityk cytowany przez agencję AP stwierdził, że to umowy podpisywane przez Wielką Brytanię, Francję i Polskę z Niemcami oraz pakt monachijski z 1938 roku „zachęciły” nazistów i utorowały drogę do rozpoczęcia światowego konfliktu. Zdaniem rosyjskiego polityka Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak podpisać umowę z Niemcami po tym, jak mocarstwa zachodnie nie przyjęły propozycji Moskwy dotyczących sojuszu wojskowego.

Ambasador wezwany do MSZ

W piątek 27 grudnia ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew w związku z wypowiedziami Władimira Putina został w trybie pilnym wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – Spotkałem się z dyrektorem Departamentu Wschodniego Janem Hofmoklem. Rozmowa była twarda, ale uprzejma. Hofmokl wytłumaczył mi stanowisko strony polskiej, ja przedstawiłem mu równie otwarcie stanowisko strony rosyjskiej – komentował.

