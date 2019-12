Tusk radzi, jak Polska powinna zareagować na słowa Putina. Spychalski tonuje Kidawę-Błońską

– Można się spodziewać w najbliższym czasie oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie słów prezydenta Władimira Putina o genezie wybuchu II wojny światowej – powiedział Krzysztof Szczerski, którego słowa cytuje TVN24. Prezydent Andrzej Duda jest w stałym kontakcie z premierem Morawieckim i MSZ w kwestii polskiej reakcji na słowa prezydenta Rosji.

Ostatnie wypowiedzi Władimira Putina są szeroko komentowane przez polskich polityków. Donald Tusk opisał, w jaki sposób jego zdaniem w tej sprawie powinna zareagować Polska. Małgorzata Kidawa-Błońska „wezwała prezydenta Andrzeja Dudę do podjęcia pilnych działań”. Marszałek odpowiedział Błażej Spychalski.

Burza po słowach Putina. Politycy komentują

Wypowiedź Władimira Putina

Przypomnijmy, 20 grudnia Władimir Putin spotkał się z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego. Podczas przemówienia w ostrych słowach skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego będącą oceną wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji odrzucił oskarżenia o to, że Pakt Ribbentrop-Mołotow przyczynił się do tego, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, a nieco ponad dwa tygodnie później nastąpiła inwazja sowiecka.

Polityk cytowany przez agencję AP stwierdził, że to umowy podpisywane przez Wielką Brytanię, Francję i Polskę z Niemcami oraz pakt monachijski z 1938 roku „zachęciły” nazistów i utorowały drogę do rozpoczęcia światowego konfliktu. Zdaniem rosyjskiego polityka Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak podpisać umowę z Niemcami po tym, jak mocarstwa zachodnie nie przyjęły propozycji Moskwy dotyczących sojuszu wojskowego.

Morawiecki wygłosi oświadczenie w sprawie słów Putina. Konsultował się z prezydentem Dudą