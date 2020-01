Krzysztof Śmiszek kandydatem Lewicy na prezydenta? Tajemniczy wpis polityka

„Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień taki cały nowy rok!” – napisał Krzysztof Śmiszek w środę na Twitterze, dodając do tego hasztag #Śmiszek2020. Wpis ten podał dalej jego partner, europoseł Robert Biedroń, pisząc: „Doczekaliśmy się!” . Polityk dodał także hasztag #Śmiszek2020.

Krzysztof Śmiszek 30 grudnia dodał na swoim Facebooku wpis, w którym dokonał podsumowania 2019 roku. Napisał też o swoich politycznych planach. „Pierwsza niespodzianka już za kilka dni. To będzie coś, co z pewnością pochłonie mnie całkowicie przez najbliższe miesiące. Przynajmniej do maja. Ale teraz cicho sza.”.. – czytamy.

Wieczorem w środę Śmiszek dodał kolejny post, w którym poinformował, że będzie w czwartek gościem w Polskim Radiu o godzinie 7:15. „Już jutro!” – napisał. Wszystko wskazuje na to, że już jutro możemy dowiedzieć się, czy rzeczywiście polityk będzie kandydatem Lewicy na prezydenta.

