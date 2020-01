Brudziński: Marszałek Senatu powinien podać się do dymisji. To „oczywista oczywistość”

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński był pytany na antenie TVP Info, czy potrzebna jest dymisja marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z PO. – Jak mówi klasyk, jest to oczywista oczywistość – stwierdził Brudziński. Był to komentarz do oskarżeń o korupcje, które padają wobec Tomasza Grodzkiego. Marszałek Senatu zdecydowanie im zaprzecza.

Polityk PiS uważa, że do dymisji Tomasza Grodzkiego, Platformę Obywatelską, która w koalicji z Lewicą, PSLem i niezależnymi senatorami ma większość w Senacie przekona nacisk ze strony wyborców.

– Większość nie jest większością PO. To są też głosy senatorów PSL. Pytanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza, skądinąd też lekarza, co on na to. Pytanie do Włodzimierza Czarzastego i przedstawicieli lewicy, którzy też bardzo często mówią o potrzebie wyczyszczenia złej atmosfery na linii lekarz-pacjent – mówił Brudziński. – Wierzę w przedstawicieli środowiska mediów, że nie odpuszczą, że temat będzie od spodu wyjaśniany, a wtedy PO będzie musiała się cofnąć, bo za tym wszystkim będą stali obywatele, ludzie, którzy będą domagali się prawdy. Grodzki musi odejść – podkreślał.

Brudziński odniósł się też do sytuacji tuż po wyborach, kiedy to Grodzki miał być sondowany przez PiS, czy w zamian za tekę ministra zdrowia poprze rządzącą partię w Senacie. Polityk miał się na to nie zgodzić i następnie został wybrany marszałkiem Senatu przez senatorów PO, PSL, Lewicy i niezależnych.

– W ogóle takiego pomysłu nie było, bo jako polityk ze Szczecina, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy byłbym, który by oponował w tej sprawie. Nikt nigdy takiej propozycji marszałkowi Grodzkiemu nie składał – zapewniał Joachim Brudziński w TVP Info. – Jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby być trzecią osobą w państwie, jeżeli ktoś decyduje się funkcjonować w polityce, zaczynając od kłamstwa - myślę tu o tym kłamstwie o rzekomej propozycji korupcyjnej, która została jakoby złożona Grodzkiemu przez polityków PiS - to musi liczyć się z tym, że będzie pod ostrzałem mediów i niezależnego dziennikarstwa – dodał.

