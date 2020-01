RMF FM: Wiceprzewodnicząca KE odwiedzi w styczniu Polskę. Apelowała o przerwanie prac nad ustawą dot. sądów

Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, autorka listów otwartego do polskich władz, w którym apelowała o przerwanie prac nad ustawą dotyczącą sądów, ma odwiedzić Polskę 27 stycznia – dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM.

Głównym punktem wizyty wiceprzewodniczącej KE mają być obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Auschwitz. Drugiego dnia miałaby pojawić się w Warszawie, aby przeprowadzić szereg rozmów z przedstawicielami władzy najwyższego szczebla. Głównym tematem miałaby być praworządność i zmiany ustawy dotyczącej zmian w sądach. Szczegóły wizyty nie są jednak znane.

Rozmowy z premierem nie będzie

Jak twierdzą informatorzy radia RMF FM, wizyta ma być już przygotowana, a jej potwierdzenie to tylko formalność. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów twierdzi jednak, że o takiej wizycie nie została poinformowana, a jeśli do niej dojdzie, to nie należy się spodziewać, że dojdzie do spotkania wiceprzewodniczącej Jurovej z premierem Mateuszem Morawieckim.

W momencie, gdy wiceprzewodnicząca KE odwiedzi Polskę, interesująca ją ustawa, może leżeć już na biurku prezydenta Andrzeja Dudy i czekać na jego podpis. Na wysłany do władz list, Jurova nadal nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Czytaj także:

Wspólny list polskich europosłów. Pod nim podpisy polityków PiS i PO