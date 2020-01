Brudziński: Tusk może co najwyżej prosić Kaczyńskiego o wymianę kuwety dla kota

Co wywołało tak niechętną reakcję europosła Brudzińskiego? Jeden tweet, który Donald Tusk opublikował 31 grudnia. „Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy – wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty” – pisał były przewodniczący Rady Europejskiej.

W odpowiedzi na ten wpis Joachim Brudziński zaatakował słownie Tuska w TVP Info. – Te złośliwości Tuska na tak niskim i żenującym poziomie pokazują najlepiej, że od czasu, gdy został zmuszony, by tę swoją białą chabetę, na której miał przyjechać, wystawić na sprzedaż, jest dzisiaj tylko i wyłącznie takim „wredkiem”, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej starając się szarpać Jarosława Kaczyńskiego za nogawkę – mówił. – Panie Tusk, jedyne, co pan może zrobić, to poprosić Jarosława Kaczyńskiego, by pozwolił panu wymienić kuwetę dla kota – dodawał.

