„Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić”. Grodzki odpowiada ministrowi Szczerskiemu

– Stanowczo protestuję przeciwko takim słowom pana ministra Szczerskiego. Przy całym szacunku do pana ministra, ciągle jeszcze żyjemy w kraju demokratycznym i pan minister Szczerski nie będzie trzeciej osobie w państwie dyktował, co ma robić. Odbieram te słowa zdecydowanie negatywnie – stwierdził Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu ma udać się do Brukseli 8 stycznia na zaproszenie wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej. Chce tam rozmawiać na temat nowych ustaw PiS dotyczących sądownictwa w Polsce. Zdaniem ministra Szczerskiego, osłabianie w ten sposób wizerunku Polski za granicą to realizowanie planu Putina, który chce izolacji Polski.

