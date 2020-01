Joanna Mucha: W PO powinno się odbyć sześć debat. Przed każą może wystąpić Kidawa-Błońska

Posłanka PO podkreślała, że jej partia musi wrócić do swoich korzeni, czyli do idei partii „obywatelskiej”. – To słowo było sprzeciwem wobec partyjniactwa. Weszliśmy niestety w partyjną koleinę – przyznawała. – Potrzebujemy powrotu do obywatelskości, gdzie jesteśmy równi, gdzie każdy członek, każde koło może się włączać w podejmowanie decyzji i w to jak Platforma się rozwija – mówiła.

– Przez ostatnie cztery lata wybuchły ruchy obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie, które było bardzo rachityczne, bardzo słabe, zaczęło funkcjonować. Nie potrafiliśmy wystarczająco dobrze wyciągnąć ręki do tych ludzi i zaproponować im współpracy – zwracała uwagę posłanka. – Te wybory można było wygrać. Jestem przekonana, że kolejne wybory są do wygrania – dodawała.

Mucha przedstawiła też swoją wizję na wyłonienie nowego przewodniczącego, w którym brałaby udział partyjna kandydatka na prezydenta. – Mam nadzieję, że odbędziemy nie jedną ale kilka debat. Jest nas sześcioro, więc niech każde z nas zaproponuje jeden temat. Spotkajmy się w sześciu miastach, nie tylko w Warszawie, ale też w miastach powiatowych. Wyobrażam sobie to tak, że Małgorzata Kidawa-Błońska zawsze jest z nami i przed każdą debatą ma szansę powiedzieć coś w temacie debaty, ma szansę na wystąpienie by powiedzieć jakie są jej zamierzenia. To byłoby świetne nowe otwarcie – podkreślała.

Wybory szefa PO

W sobotę 14 grudnia, Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zarządziła wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na 25 stycznia 2020 roku. Zaplanowano także drugą turę, która odbędzie się 8 lutego, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów. Kandydaci mogą się zgłaszać do 3 stycznia 2020 roku. Dotychczas chęć udziału w wyborach oprócz Joanny Muchy zadeklarowali Borys Budka, Bartosz Arłukowicz, Bogdan Zdrojewski, Bartłomiej Sienkiewicz i Tomasz Siemoniak.

