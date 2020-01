Korwin-Mikke, Bosak, Biedroń i Zandberg krytykują USA po śmierci Sulejmaniego

Partia KORWiN wydała oświadczenie (podpisane przez Janusza Korwina-Mikke) dotyczące śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. „Zdecydowanie potępiamy morderstwa polityczne – w szczególności, gdy istnieją silne przesłanki, że motywem jest poprawa sytuacji decydenta przed wyborami” – czytamy w komentarzu ugrupowania. Korwin-Mikke wezwał również polskie władze do „zdystansowania się od takiej polityki, ogłoszenia neutralności i wycofania naszego personelu z Bliskiego Wschodu – gdzie jest on, jako personel alianta USA, poważnie zagrożony”.

W podobnym tonie wypowiedział się inny polityk Konfederacji – Krzysztof Bosak. „Komentatorzy z USA zwracają uwagę, że Sulejmani podróżował jawnie, cywilnym samolotem i posiadał immunitet dyplomatyczny. Jeśli to prawda to naraża to na ryzyko odwetu amerykańskich dyplomatów (...) Prezydent Trump stwierdził z kolei, że Sulejmani »bezpośrednio i pośrednio był odpowiedzialny za śmierć milionów«, co jest już aberracją. Podobnie jak zestawienia robione przez chwalących prezydenta komentatorów, zrównujących Soleimaniego z Osamą” – napisał poseł.

Krytycznie wobec decyzji amerykańskiego przywódcy wypowiadają się także politycy Lewicy. „Decyzje Donalda Trumpa są dla mnie nie do przyjęcia. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie pogłębi fatalną już sytuację na linii Teheran-Waszyngton. Opamiętajcie się, bo niedługo może być za późno” – stwierdził Robert Biedroń.

Z kolei Adrian Zandberg odniósł się do wypowiedzi Donalda Tuska, który podkreślał, że „Europa i USA muszą za wszelką cenę utrzymać transatlantycką jedność w obliczu nadciągającego politycznego trzęsienia ziemi – niezależnie od faktu, że decyzje prezydenta Trumpa prowokują globalne ryzyka, a jego intencje nie są jasne”. Według posła partii Razem jedność nie powinna być utrzymywana za wszelką cenę. „Nie za cenę krwawej wojny i kryzysu migracyjnego. Polską racją stanu jest pokój i szacunek dla prawa międzynarodowego. Prawdziwy przyjaciel odwodzi od szkodliwych planów, a nie przyklaskuje im z lojalności. USA powinny usłyszeć od nas jasne: nie dla wojny” – stwierdził Adrian Zandberg.