Co oznacza „K+M+B 2020”? Posłanka KO ma polityczne wytłumaczenie

Krystyna Sibińska w wyborach parlamentarnych startowała z listy Koalicji Obywatelskiej. Zdobyła mandat posła, otrzymując 16 089 głosów wyborców. Jak poinformowało TVP Info w porannym paśmie, posłanka na Twitterze opublikowała wpis, w którym na swój sposób wyjaśniła, co oznacza „K+M+B 2020”. „Wiecie co to znaczy K+M+B 2020? Kidawa Małgorzata Błońska prezydentem RP w 2020 roku” – napisała Krystyna Sibińska. Na profilu posłanki nie ma już rzeczonego wpisu, ale zapobiegliwi internauci uwiecznili go na screenach.

„Czy już Pani wie, co oznacza symbolika K+M+B na drzwiach mieszkania?”, „Kochamy + Małgosi + Bełkot”, „To prawda? Jeśli to nie fejk, to płaczę, nie ze wzruszenia lecz ze śmiechu nad głupotą” – komentowali internauci. Posłanka do chwili publikacji tekstu nie odpowiedziała na wątpliwości internautów.

Czytaj także:

Brytyjski polityk daje radę Tarczyńskiemu. „Amen”