Sędzia Radzik zapowiada prywatny akt oskarżenia wobec posła PO. Budka: Ten człowiek nie ma wstydu

Zapowiedź podjęcia działań przez sędziego Przemysława Radzika ma związek z wypowiedzią Borysa Budki na antenie RMF FM. – Widział pan masowe aresztowania sędziów w Turcji? Do tego to zmierza – stwierdził polityk. Dziennikarz prowadzący audycję Robert Mazurek dopytywał, czy Budka widział masowe aresztowania sędziów w Polsce. – Jeszcze nie, ale jeżeli PiS utrzyma się u władzy, to ja się nie zdziwię – odpowiedział Borys Budka.

– Bo jeżeli komuś za zadanie pytania Sądowi Najwyższemu grozi się z art. 231, co wczoraj zrobił pan sędzia rzecznik dyscyplinarny na polecenie Ziobry, to jesteśmy w kraju, który... – kontynuował polityk. Dziennikarz dopytywał, czy zdaniem Budki „sędzia działa na polecenie Ziobry". – Przecież Ziobro wybiera rzeczników dyscyplinarnych – odpowiedział poseł. Robert Mazurek ponownie zapytał, czy faktycznie „sędzia działa na polecenie Ziobry", Budka odparł: „tak powiedziałem". – Jakbym był sędzią, waszym sędzią, to bym pana pozwał – odpowiedział Robert Mazurek. – Proszę bardzo. Nie będę krył się za immunitetem. Stworzono system prawny, który jest systemem z państw autorytarnych – odparł Budka.

Prywatny akt oskarżenia

„Poseł Borys Budka w rozmowie RMF kłamie. RDSSP i ZRDSSP nigdy i od nikogo nie otrzymywali żadnych poleceń lub wskazówek co do wykonywania swoich czynności. W najbliższych dniach moi pełnomocnicy skierują prywatny akt oskarżenia i wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Budce” – napisał zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sędzia Przemysław Radzik na Twitterze. „Ten człowiek nie ma wstydu” – komentował Borys Budka w mediach społecznościowych.

